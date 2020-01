Maasmechelen -

Vrijdag even voor 16 uur heeft het gebrand bij Pizza Rico in de Dorpsstraat in Vucht. Bij het opstarten van de oven in de keuken vatte de oven plots vuur. De brandweer van Maasmechelen kwam ter plaatse. De uitbaters van de pizzeria hadden de vlammen grotendeels zelf kunnen blussen. De schade bleef beperkt.