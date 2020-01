Alle Nederlandse bedrijven die de afgelopen dagen een bombrief hebben gekregen, hebben daarna ook een waarschuwingsbrief ontvangen. Dat meldt de Nederlandse politie. Wat er in deze tweede brief staat, houdt de politie geheim, omdat de inhoud het onderzoek zou kunnen schaden.

Een bedrijf in Maastricht heeft donderdag een waarschuwingsbrief binnengekregen. Vrijdag kreeg een ander bedrijf in de Limburgse stad zo’n brief.

