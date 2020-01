Drie Nederlandse Youtubers braken binnen in Boudewijn Seapark in Brugge. Ze konden tijdens een sluitingsdag op klaarlichte dag in het park rondlopen, maar werden uiteindelijk wel betrapt. “Ze pleegden wel degelijk een misdrijf”, aldus het park.

StukTV is een Youtube-kanaal van enkele Nederlandse vloggers. Zij maken er een sport van om in pretparken in te breken. In hun laatste filmpje is te zien hoe ze dat in het Boudewijn Seapark in Sint-Michiels ...