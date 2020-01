Mathieu van der Poel rijdt Ronde van Catalonië (en hoopt op Strade Bianche en Milaan-Sanremo)

Mathieu van der Poel (24) rijdt in maart met de Ronde van Catalonië zijn eerste rittenkoers in de WorldTour. Zijn ploeg Alpecin-Fenix kreeg daarvoor een wildcard, zo werd vrijdag bekendgemaakt tijdens de teampresentatie in het Nederlandse Hoofddorp.

De Ronde van Catalonië wordt van 23 tot en met 29 maart gereden. De start is twee dagen na Milaan-Sanremo. Voor die wedstrijd in Italië heeft de ploeg een wildcard aangevraagd, evenals voor Strade Bianche (7 maart). Door in Catalonië te rijden is Van der Poel niet van de partij in de E3 BinckBank Classic in Harelbeke en Gent-Wevelgem.

Foto: Photo News

Van der Poel, de wereldkampioen veldrijden, won in 2019 met de Amstel Gold Race zijn eerste WorldTour-wedstrijd. Of hij dit seizoen de Amstel rijdt is nog onzeker. Hij overweegt om de Waalse Pijl te rijden. Dwars door Vlaanderen, Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix rijdt hij zeker.

De Nederlander wil in 2020 vooral schitteren op de Olympische Spelen in Tokio, waar hij op goud mikt in het mountainbike. Hij zal eind juni ook deelnemen aan het WK mountainbiken in het Duitse Albstadt.

Na Tokio hoopt de Nederlander ook om de Vuelta te rijden, maar het is hoogst onzeker of Alpecin-Fenix een wildcard zal krijgen.