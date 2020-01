De Iraanse generaal Qassem Soleimani “had jaren geleden al uitgeschakeld moeten zijn”. Dat zegt de Amerikaanse president Donald Trump op Twitter. Volgens Trump was Soleimani ook in eigen land “gehaat en gevreesd” en is het Iraanse volk niet zo bedroefd over zijn overlijden als de Iraanse leiders willen doen geloven.

Soleimani heeft volgens Trump over de jaren heen “duizenden Amerikanen gedood of verwond” en was hij van plan er nog veel meer te doden. “Maar hij is gepakt! Hij was direct en ...