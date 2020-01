Dat scheelde geen haar: groep klimmers kan aanstormde rots op nippertje ontwijken

Een groep wandelaars was een berg aan het beklimmen in Pakistan toen een enorme tuimelende rots hen verraste. De vallende rots verwoestte verschillende tenten in hun basiskamp en miste een bergbeklimmer slechts enkele centimeters.

Dit incident gebeurde tijdens een expeditie naar Spantik, een piek van 7027 meter in Pakistan. De groep zat op het basiskamp te wachten op de weervoorspellingen zodat ze naar de volgende piek konden klimmen. Maar een enorme rotsblok stormde recht naar het basiskamp, waarschijnlijk veroorzaakt door de voortdurende sneeuwval. Wonder boven wonder geraakt niemand gewond.