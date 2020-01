Wat je maar beter kan dragen tijdens het winkelen

Goed nieuws voor liefhebbers van kortingen: de wintersolden zijn gestart. Tijd om de winkels af te schuimen op zoek naar dat ene afgeprijsde bloesje of jurkje. Maar wat trek je aan als je de helft van de dag in pashokjes vertoeft? Wij zetten alvast enkele essentiële kledingstukken op een rij.

Een lange rok

Een rok heeft meerdere voordelen als je gaat winkelen. Zo kan je er schaamteloos een broek onder passen zonder dat je daarvoor in het pashokje moet. Schuif je toch liever aan? Dan kan een rok ook in het pashokje nuttig zijn. Met een beweging trek je de rok naar beneden om hem te vervangen door een nieuw exemplaar of een broek. Een kleine tip: laat nylonkousen en andere panty’s achterwege, ze zouden alleen maar in de weg zitten. Of erger: het slachtoffer worden van je strooptocht.

1. Sandro - 225 euro (nu 112,50 euro) bij Bijenkorf 2. Essentiel - 165 euro (nu 99 euro) bij Essentiel 3. Zara - 39,95 euro (nu 19,99 euro) bij Zara 4. Oliver Bonas - 72 euro (nu 49 euro) bij Zalando 5. Deux - 99,99 euro (nu 49,99 euro) bij Zeb.

Een trui

Het gaat tenslotte om de wintersolden. Laat hemdjes met veel knopen achterwege maar kies voor een trui of sweater die je snel over je hoofd heen kan trekken. Ga voor een los model om meer bewegingsvrijheid te hebben. Hou er rekening mee dat het in de winkels druk én warm zal zijn, dus laat ook je dikste truien in de kast liggen.

1. H&M - 29,99 euro (nu 14,99 euro) bij H&M 2. Givenchy - 990 euro (nu 693 euro) bij Net-a-Porter 3. IVYREVEL - 69,90 euro (nu 34,90 euro) bij About You 4. Close-up - 39,99 euro (nu 20 euro) bij Close-up 5. JBC - 49,95 euro (nu 44,96 euro) bij JBC

Een ‘cross body’ handtas

Handtassen die je over je lichaam heen kan dragen, geven je meer vrijheid: je kan beide handen over de afgeprijsde kleding en accessoires heen laten glijden. Ook is het veiliger dan een rugzakje: je hebt er meer controle over omdat het dichter bij je lichaam hangt. Nog een alternatief: een heuptas, modieus en comfortabel tegelijk.

1. Laurent David - 73,95 euro (51,75 nu euro) bij Torfs 2. Mango - 35,99 euro (nu 19,99 euro) bij Mango 3. Michael Kors - 385 euro (nu 308 euro) bij Paris Londres 4. Massimo Dutti - 79,95 euro (nu 59,99 euro) bij Massimo Dutti 5. & Other Stories - 79 euro (nu 69 euro) bij & Other Stories.

Een jeans

Nog geen lange rok in je kast? Grijp dan terug naar een oude bekende: de jeans. Niet alleen is een jeansbroek comfortabel en warm, ook kan je ze heel gemakkelijk uittrekken om te passen, tenminste als het geen al te aansluitend model is. En ze combineert feilloos met dat afgeprijsd truitje of bloesje dat je net gevonden hebt in de winkel.

1. Ted Baker - 140 euro (nu 70 euro) bij de Bijenkorf 2. Waven - 76,99 euro (nu 38,99 euro) bij Asos 3. Guess - 89,90 euro (nu 53,94 euro) bij Brantano 4. Escada Sport - 319,95 euro (nu 175,95 euro) bij Zalando. 5. LEE - 90 euro (nu 63 euro) bij Bellerose

Een lage enkellaars

Toegegeven een sneaker of sportschoen is nog altijd dat tikkeltje comfortabeler om te gaan winkelen. Maar een enkellaars met lage hak heeft dan weer het voordeel dat het gemakkelijker te combineren is met dat nieuwe jurkje of rok. Ook hebben ze vaker een rits dan veters waardoor je ze sneller aan en uit kan trekken. Kies voor een brede hak voor maximale ondersteuning en ga niet te hoog: tijdens de solden sta je maar beter stevig met je voeten op de grond.

1. Sacha - 136,99 euro (nu 82,19 euro) bij Sacha 2. Dozo - 109 euro (nu 76,30 euro) bij Bent 3. A.F. Vandevorst - 610 euro (nu 305 euro) bij A.F. Vandevorst 4. Marco Tozzi - 59,90 euro (nu 47,90 euro) bij Sarenza 5. & Other Stories - 149 euro (nu 74 euro) bij & Other Stories