Ochtendzwemmers duiken het nieuwe jaar in

Bree - In het zwembad van Bree hebben de ochtendzwemmers vrijdag om 7 uur het nieuwe jaar weer zeer bruisend en bubbelend ingezet.

Met fruithapjes en een stevige borrel zijn de zowat twintig ochtendzwemmers weer in het bad gesprongen. Omdat de alcohol op dat vroege uur sneller naar het hoofd stijgt, werd er via een klein zwemtestje gekeken of iedereen het hoofd nog boven water kon houden. De eerste baantjes van 2020 waren nog niet op tempo, maar de routine is na de feestdagen niet weg. Zo zijn er de maandagzwemmers, dinsdag- en donderdagzwemmers en vrijdagzwemmers. Enkele freaks liggen vier keer per week in de baan. Elke zwemmer met zijn gezondheidsdoel: van beweeglijk blijven tot zwemrecords vestigen.