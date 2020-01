Appelen heilen op nieuwjaarsdag

Genoelselderen

Riemst - Nieuwjaarsdag is het de gewoonte dat iedereen goede voornemens maakt en dat kinderen hun nieuwjaarsbrieven voorlezen. In Genoelselderen is het de traditie dat jong en oud ook hun nieuwjaarswensen gaat zingen op een 15-tal plaatsen.

Om 10 uur was het verzamelen geblazen aan het Sint-Maartenshof om van daaruit onder begeleiding hun nieuwjaarswensen te gaan zingen op de gekende plaatsen. Na het aloude liedje 'Maike, ich kom heilen' te hebben gezongen, kregen de kinderen snoep, appels of centjes en de volwassenen glühwein, jenever en soep. Mark, de bakker, zorgde er ook dit jaar weer voor dat de eurocentjes letterlijk uit de lucht kwamen vallen. De kinderen amuseerden zich geweldig met centjes rapen.

Rond het middaguur gingen ze ook langs bij de familie Van Rennes op het wijnkasteel, dit jaar voor de 30ste keer al, een jubileumeditie dus. Daarna volgden er nog enkele haltes. Tegen 13u30u zat het nieuwjaarszingen erop en keerde iedereen tevreden en een klein beetje moe terug naar huis. Een traditie die zeker niet verloren mag gaan! Afspraak volgend jaar 1 januari 2021 om 10u aan de zaal.