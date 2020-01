Kerstconcert Arsis voor Rode Neuzen

Kortessem - Naar jaarlijkse gewoonte was feestzaal De Goudvink weer goed gevuld voor het gezellige optreden van het kinder- en jeugdkoor ARSIS. Het slot van het concert stond helemaal in het teken van Rode Neuzen.

Vrijdagavond, net bij de start van de kerstvakantie, net na de laatste schooldag en het kerstrapport, maakten de kinderen en de jeugd van Arsis zich op om weer hun beste stemmetje voor te zetten op hun kerstconcert. De warmte en gezelligheid die de feestzaal uitstraalde bracht het publiek al onmiddellijk in de stemming. Het kinderkoor o.l.v. meester Stefan beet de spits af met niet alleen traditionele kerstliedjes. Ook het repertoire van Samson en Gert (of Marie ?) ontbraken niet. Samen zingen met de groten maakt het voor de kleinsten nog gemakkelijker en met ‘ Jingle bell’s en Santa Claus is coming’ raakte ook het publiek ‘in the mood’ om mee te zingen. Traditionele liederen zingen met de koren en publiek samen gaven een welkom ‘kippenvelmoment’ in de goed verwarmde feestzaal. Dirigente Ilse Nijs liet met haar jeugdkoor de kerstliederen tweestemmig klinken en liet ook het publiek extra genieten op We wish you.

Het slot van het concert werd nog wat warmer met de melding dat een deel van de opbrengst van het concert aan de rodeneuzenactie zou geschonken worden. Daarom werd door een gelegenheidskwartet een ode gebracht aan het Rode Neuzenlied van Koen Wauters. Het refrein werd in een echte kerstsfeer gehuld door het publiek.