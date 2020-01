Borgloon / Alken / Heers / Wellen / Kortessem -

In 2019 is binnen de politiezone kanton Borgloon het laagst aantal inbraken sinds 2000 vastgesteld. Verklaringen voor deze daling zijn de ANPR-camera’s in de zone zelf en de aanpalende zones en de goed werkende WhatsApp Buurtpreventiegroepen.