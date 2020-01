‘Most Wanted’-moordenares Hilde Van Acker is “ziek” en vraagt zo snel mogelijk uitlevering

De Belgische moordenares Hilde Van Acker (56) verblijft nog steeds in een Ivoriaanse cel, maar vraagt nu zelf expliciet om aan ons land te worden uitgeleverd. Volgens haar Belgische advocaat Kris Vincke heeft de vrouw borstkanker en krijgt ze daar niet de nodige behandeling. “Ze maakt zich grote zorgen over haar gezondheid en we willen hier ook een nieuw assisenproces vragen.”