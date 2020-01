Op 10 januari gaat in Brussel het jaarlijkse autosalon van start. De elektrische auto is meer dan ooit prominent aanwezig. Wij selecteerden tien elektrische nieuwigheden.

Volkswagen ID.3

In september werd hij voorgesteld op het autosalon van Frankfurt, straks is de ID.3 de absolute blikvanger op het autosalon van Brussel. Als het van Volkswagen afhangt, is de ID.3 de Golf ...