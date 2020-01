Oudscouts bezoeken Jungle Book Light in Antwerpen

Sint-Joris

Alken - Op 28 december vertrokken 27 oud-scouts en gidsen met de trein vanuit het station in Alken naar Antwerpen.

Met een overstap in Leuven bereikten we het monumentale centraal station Antwerpen. Dan proefden we van de kerstsfeer op de Keyzerlei en de Meir, de imposante winkelstraten. Intussen namen we de tijd voor een warme hap en om 18 uur verzamelden we aan de ingang van de Zoo.

Daar kon iedereen op zijn tempo kennismaken met het lichtspektakel Jungle Book Light, dat het verhaal van Mowgli bracht. Het was ronduit indrukwekkend hoe kunstenaars het geheel in beeld gebracht hadden, een lichtverhaal over vriendschap, moed en avontuur. Het jungle book verhaal is een bewerking van Kipling en Baden Powell in de beginjaren van de scoutsbeweging. De namen van Akela, Bagheera, Baloo, Sherekan en Kaa klonken ons als muziek in de oren en iedereen dacht terug aan zijn jonge jaren bij de welpen. Zelfs onze eerste echte Akela, Andrea van de Alkense scoutsgroep was aanwezig!

Rond 20u was het weer tijd om ons naar het juiste spoor in het station te gaan, Om 22u30 arriveerden we veilig terug in Alken na een fijne winteractiviteit.