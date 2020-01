In 2011 opende Giovanni Santoro (41) in Houthalen Cucina di Giò, een Italiaans restaurant met accenten van de Calabrese keuken. “Geleerd van mijn vader, die bijzonder goed kan koken.”

In de editie 2020 van de culinaire gids Gault&Millau steeg Cucina di Giò van een 12 naar een 13 op 20. Een mooie erkenning voor de selfmade chef, die in ons land werd geboren. “Koken heeft me altijd geboeid ...