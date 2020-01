Nederlandse drugsrunner opgepakt in Hasselt-centrum

Hasselt -

Een 24-jarige Maastrichtenaar heeft zich vrijdag in de Hasseltse rechtbank moeten verantwoorden voor de invoer en het dealen van drugs in Hasselt. De politie had info ontvangen dat de jongeman op regelmatige tijdstippen halt hield in de Cellebroederstraat en op de Havermarkt in Hasselt om zijn spul te verkopen.