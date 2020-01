Leuvense onderzoekers vinden methode om botweefsel op industriële schaal te kweken

Wetenschappers van Prometheus, een onderzoeksafdeling voor weefselbouwkunde van de KU Leuven, hebben een methode gevonden om organisch botweefsel te kweken op industriële schaal. De resultaten werden gepubliceerd in het vakblad Advanced Science. Het onderzoeksproject kreeg voor de verdere uitwerking in het kader van Horizon 2020 een EU-subsidie.

Een patiënt met een groot botdefect zoals na een ongeval of bij een infectie wordt momenteel nog behandeld met technieken waarbij het nog bestaande bot nieuw been aanmaakt via verlenging van het been ...