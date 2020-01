Zoon Louis Vuitton-topman trouwt met Russisch model Natalia Vodianova

LVMH-topman Bernard Arnault, de rijkste Europeaan, weet waar hij dit jaar een deeltje van zijn fortuin aan zal kunnen besteden. Zijn zoon Antoine heeft zich verloofd met het voormalige Russische topmodel Natalia Vodianova.

Wordt het een trouwjurk van Dior, Louis Vuitton of Givenchy? Natalia Vodianova zal het niet gemakkelijk hebben om een keuze te maken tussen de verschillende modehuizen van haar toekomstige schoonvader. Het Russische model kondigde op Instagram aan dat dit jaar de huwelijksklokken zullen luiden voor haar en Antoine Arnault, de oudste zoon van Bernard Arnault, eigenaar van het Franse luxeconcern LVMH.

Hoewel het koppel al langer verloofd zou zijn, kondigden ze met een foto van hun tweetjes aan dat er in 2020 getrouwd zal worden. De 42-jarige Arnault en 37-jarige Vodianova vormen al sinds 2011 een koppel en hebben samen ook twee zoontjes. Vodianova heeft ook drie oudere kinderen uit haar eerste huwelijk, voor Arnault wordt het zijn eerste huwelijk.

Hij wordt wel vaker getipt als opvolger van zijn vader, mocht die een stap opzijzetten als topman van LVMH. Antoine is vandaag communicatiedirecteur van de LVMH-groep, en daarnaast ook ceo van zowel modelabel Berluti (waar de Belg Kris Van Assche creatief directeur is) als kasjmiermerk Loro Piana.

Vodianova legt zich nu voornamelijk toe op het moederen en haar eigen goede doel (de Naked Heart Foundation, waarmee ze onder meer speelpleintjes laat aanleggen voor Russische kinderen), maar was in het begin van deze eeuw een van de best betaalde topmodellen. Ze sierde tientallen covers en was lange tijd het uithangbord van onder meer Calvin Klein, L’Oréal Etam en Stella McCartney. Daarnaast acteerde ze ook mee in enkele films.

Nodeloos om te zeggen dat hun huwelijk waarschijnlijk een groots gebeuren wordt.