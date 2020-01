Uw krant pakt bij de start van 2020 uit met een gloednieuw concept. Zo zullen we elke week een wedstrijd uit de lagere reeksen (van eerste amateur tot derde provinciale) live uitzenden op onze website. Aftrappen doen we op zondag 5 januari om 14.30u met de derby tussen Bocholt en Spouwen-Mopertingen in tweede amateur B.