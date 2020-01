Uw reporter in Australië: “Het is hier bloedheet maar we zijn voorzichtig”

Reporter Hanne Vandevoorde is momenteel met haar vriend op vakantie in Australië en verblijft in Mudgee, een klein dorpje in New South Wales. Ze is constant op haar hoede voor de bosbranden en ontvlucht iedere risicovolle situatie. “We zitten in een dorpje waar de situatie onder controle lijkt. Maar het is hier bloedheet en de branden zijn erg onvoorspelbaar. We blijven erg voorzichtig.”