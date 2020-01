Sint-Cecilia Rotem sluit 2019 af met Barbara Dex

Dilsen-Stokkem - Sinds vele jaren is het eindejaarsconcert van de Kon. Harmonie St.Cecilia Rotem in zaal Nieuwenborgh te Stokkem een vaste waarde in de kerstperiode. Telkens weer weet deze harmonie een gevarieerd avondvullend programma samen te stellen dat door het trouwe publiek bijzonder gesmaakt wordt. Op de editie van 2019 stond de Vlaamse topzangeres Barbara Dex als speciale gaste op de affiche.

In het eerste deel van het programma lieten de Cecilianen o.l.v. Jos Simons naar goede gewoonte horen dat zij niet zomaar de eerste de beste zijn. Met prachtige uitvoeringen van de bekende ‘Willem Tell Ouverture” van Rossini en “El Arca de Noé” van Navarro werden zowel klassieke als hedendaagse monumentale werken met verve gebracht. Bijzonder imponerend waren de solisten Bart Dirkx op sopraansaxofoon en Bart Hermans op euphonium in het aartsmoeilijke werk “3 dances” van de Hongaarse componist Roland Szentpali. Met ongelooflijk veel bravoure wisten deze twee amateurmuzikanten uit de eigen rangen de moeilijkste balkanritmes en -klanken te laten overkomen alsof het niets was! In het swingende “Gelato con caffè” liet de dirigent zelfs het publiek meezingen om vervolgens af te sluiten met de spetterende “Mars van de Belgische Rijkswacht”.

In het tweede deel van het concert maakte Barbara Dex dan haar opwachting en werd de harmonie nog aangevuld met een rockcombo. De Kempische zangeres met de fenomenale stem bracht Nederlandstalige nummers als “Waar moet ik heen zonder jou” en “Maar in Amerika”, afgewisseld met bekende songs als “Fever”, “Big Spender” en het wondermooie “It’s o so quiet” van Björk. Veelzijdigheid troef dus en het publiek vroeg na de afsluitende “Soul Medley” dan ook met aandrang om een bisnummer. Dat werd vanzelfsprekend “Iemand als jij”, het liedje waarmee Barbara ooit deelnam aan het eurovisiesongfestival.

Met dit bijzonder geslaagde concert sloot St.Cecilia Rotem haar werkjaar af en men blikte al vooruit naar 2020 waar ze in juli een concerttrip zal maken naar het Oostenrijkse Innsbruck. De harmonie werd door de organisatoren van de “Innsbrucker promenadenkonzerten” immers uitgenodigd om er een avondconcert te verzorgen op het binnenplein van de “Kaiserlichen Hofburg”. Een bijzondere eer waar dirigent en muzikanten al reikhalzend naar uitkijken!