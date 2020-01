Penetrante cannabisgeur verraadt plantage in Houthalen

Houthalen-Helchteren -

Een veertiger uit Houthalen hangt een celstraf van twee jaar boven het hoofd voor de uitbouw van een cannabisplantage met een 400-tal planten. De politie viel binnen in zijn woning in de Zestienhuizenstraat nadat er in de buurt meerdere klachten waren over een penetrante cannabisgeur.