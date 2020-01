Incident op Thalystrein: “We zijn hier niet op de markt in Kinshasa godverdomme”

Er zijn beelden opgedoken van een incident tussen een treinbegeleider en een zwarte dame van Afrikaanse origine op een Thalystrein tussen Brussel en Parijs. Een moeder en haar tiener hadden volgens het boordpersoneel te weinig betaald voor het ticket. “Aan boord kost het ticket 25 euro extra. U gaat nu betalen. We zijn hier niet op een markt in Kinshasa, godverdomme”, zegt de treinbegeleider.

De vrouw kocht volgens Thalys een ticket aan een kindtarief terwijl ze een tiener bij zich had. Maar daar lijkt de vrouw niet akkoord mee te gaan. Een geschokte omstaander filmde de discussie met zijn smartphone en plaatse de beelden online.

Onderzoek

Thalys is een intern onderzoek gestart naar het incident. “Diversiteit is voor ons erg belangrijk en maakt deel uit van ons DNA. We gaan dit niet zo laten”, zegt Charles Bernheim van Thalys.