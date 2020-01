Kamal Kharmach wordt vader

2020 wordt alvast een topjaar voor Kamal Kharmach want de stand-upcomedian wordt voor de eerste keer vader.

Het was actrice Leen Dendievel die het nieuws op oudejaarsavond bekendmaakte. Verschillende VRT-gezichten wisselden voor het nieuwe jaar geschenkjes uit en Kamal kreeg van haar een babyshirt cadeau met de daarop de tekst ‘Groeiende investering’. De 28-jarige komiek kon zijn geluk niet op en bevestigde het nieuws met een grote glimlach.

Kamal stapte in 2017 in het huwelijksbootje. Het koppel heeft samen een kat maar in de zomer van 2020 komt daar dus een kindje bij. Of het een meisje of een jongen wordt, is niet bekend.