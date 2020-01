Na de Amerikaanse aanval die in Bagdad heeft leven gekost aan de Iraanse generaal Qassem Soleimani, heeft China zijn bezorgdheid uitgedrukt en opgeroepen tot kalmte. Rusland heeft dan weer gewaarschuwd voor de gevolgen van de moord, een “gewaagde” Amerikaanse aanval die zich zal vertalen in een “verhoging van de spanningen in de regio”.