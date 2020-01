Drie Roemenen in de boeien geslagen na inbraak op Romeinse Kassei

Tongeren -

Het parket Limburg en de politie zijn een onderzoek gestart naar drie Roemenen die donderdagavond op de Romeinse Kassei werden gearresteerd. Rond 19 uur was er in de buurt ingebroken. Rond hetzelfde tijdstip kwam er bij de politie ook een melding binnen van verdachte gedragingen van mannen in een auto met Roemeense nummerplaat. De politie ging ter plaatse en kon het trio in de boeien slaan. Even was er onduidelijkheid of er een vierde verdachte op de vlucht was geslagen en werd een korte zoekactie op poten gezet. Maar dat bleek niet zo te zijn. Omdat er enkele aanwijzingen zijn dat de mannen in aanmerking komen voor de inbraak werden ze opgesloten in de politiecel. Vandaag (vrijdag) in de loop van de dag worden ze verhoord. Dan beslist het parket wat er met de mannen gebeurt.