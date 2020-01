Vriend Jennifer Lopez deelt ontroerende video van hun verloving

Voor Jennifer Lopez was 2019 alvast een topjaar. De zangeres werd niet alleen vijftig jaar, ook vierde ze in maart haar verloving met Alex Rodriguez. Veel details lekten daarover niet uit. Tot nu. De voormalig honkballer plaatste een video online met de hoogtepunten van het voorbije jaar en schonk daarbij de nodige aandacht aan zijn verloving.

Het was een intiem moment. Op de video is te zien hoe Rodriguez op een knie zit voor zijn aanstaande. Met zijn ene hand houdt hij het ringdoosje vast, met de andere de hand van Lopez. Dat de Amerikaanse zangeres het aanzoek niet zag aankomen, is af te leiden uit haar reactie.

Maar niet alleen haar verloofde was in een romantische bui. Ook Lopez nam afscheid van 2019 en deed dat met een video van hun verloving. Daarin is te zien hoe ze elkaar na het aanzoek in de armen vallen.