In Brussel zijn afgelopen nacht twee volwassenen en een baby het slachtoffer geworden van een CO-intoxicatie. Dat meldt de Brusselse brandweer. De drie slachtoffers werden rond 04.00 uur naar het ziekenhuis gebracht maar verkeerden niet in levensgevaar. Oorzaak van de vergiftiging was een ritueel waarbij onder meer houtskool werd verbrand in een hermetisch afgesloten slaapkamer.