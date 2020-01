Zoekactie naar Frederik Vanclooster (21) wordt voortgezet op kanaal Brussel-Schelde

In Vilvoorde wordt vrijdag verder gezocht naar Frederik Vanclooster, de 21-jarige jongeman die in de nacht van 31 december op 1 januari verdwenen is. De zoekactie zal zich vooral afspelen op het kanaal Brussel-Schelde, waar de Cel Vermiste Personen van de federale politie twee sonarboten en een duikteam zal inzetten. Rond 10.30 uur zou de speurtocht van start moeten gaan. “We hopen echt dat we hem vandaag vinden”, zegt Alain Remue van de Cel Vermiste Personen.