Tien om te zien (zolang het nog kan): dit zijn de meest bedreigde diersoorten ter wereld

De mens mag dan wel het begin van een nieuw decennium vieren, voor grote aantallen diersoorten is het maar de vraag of ze het nog lang zullen rekken. Volgens de Internationale Unie voor Natuurbehoud zou de helft van alle acht miljoen diersoorten kunnen uitsterven tegen het einde van de 21ste eeuw. U leest het goed: vier miljoen diersoorten, compleet verdwenen. Voor 46 diersoorten is zelfs 2030 al veel gevraagd, klinkt het. Deze tien zijn daarvan de meest bedreigde.