Syriëstrijder die Belgische nationaliteit verloor, is opgepakt in Turkije

De Antwerpse jihadist Fouad Akrich (27) is met vrouw en kinderen opgepakt in Turkije. Dat schrijven De Standaard, De Morgen en Het Laatste Nieuws vrijdag. Akrich is een van de zes van wie net bekend raakte dat ze hun Belgische nationaliteit verliezen, maar toch is het mogelijk dat Turkije hem naar ons land uitwijst.