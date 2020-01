Shoppen in Antwerpen? Geen enkele bus of tram rijdt uit door staking

Er is vrijdagochtend, op de laatste dag van de staking van ACOD bij De Lijn, geen enkele tram of bus kunnen uitrijden in de provincie Antwerpen. De Lijn kan door een staking bij de dispatch de veiligheid niet garanderen, meldt De Lijn op Twitter. Daarom mogen bussen en trams niet uitrijden. Ook elders in Vlaanderen is er hinder.