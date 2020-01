België start nieuwe ATP Cup tennis met zege tegen Moldavië

David Goffin (ATP 11) heeft België in de gloednieuwe ATP Cup op 2-0 gezet na winst tegen Radu Albot (ATP 46). Hij klopte de nummer een van Moldavië in twee sets, 6-4 en 6-1. De partij duurde 1 uur en 22 minuten. Eerder had Steve Darcis (ATP 157) in de Ken Rosewall Arena in Sydney Alexander Cozbinov (ATP 818) verslagen in drie sets: 6-4, 6-7 en 7-5.