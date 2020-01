Ziekteverzuim bij De Lijn piekt

De werknemers van De Lijn vallen almaar vaker uit door een korte of langdurige ziekte. Het bedrijf kampte in de periode van november 2018 tot en met oktober 2019 met een ziektepercentage van 11 procent. Dat betekent dat een personeelslid op 100 beschikbare dagen gemiddeld 11 dagen afwezig is wegens ziekte, schrijft De Tijd vrijdag.