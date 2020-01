'Schumacher mee verantwoordelijk voor succes Mercedes F1 team'

Mercedes-teambaas Toto Wolff vindt dat Michael Schumacher erkenning verdient voor zijn aandeel in de successen die Mercedes de laatste jaren heeft geboekt.

Vandaag wordt Michael Schumacher 51 jaar en het hoeft geen uitleg meer dat dat een verjaardag in mineur is. Sinds zijn zware ski-ongeval zes jaar geleden is er weinig of niets meer naar buiten gekomen over de toestand van de ‘Rekordmeister’.

Toto Wolff wil benadrukken dat Schumachers aandeel in de huidige successen van Mercedes niet te onderschatten valt. In 2010 kwam hij terug uit pensioen om het nieuwe fabrieksteam van Mercedes weer op de rails te zetten.

In de drie seizoenen dat hij er als rijder actief was gingen de prestaties van het team erop vooruit, maar echt wedijveren met Ferrari en Red Bull zat er niet in. Toen hij in 2012 definitief de helm aan de wilgen hing ging hij, samen met toenmalige Mercedes Motorsport-baas Norbert Haug, aandringen bij de raad van bestuur om meer budget vrij te maken.

Dat bijkomende budget kwam er in 2013 en Toto Wolff mocht de F1-activiteiten van het legendarische merk met de ster gaan leiden. De successen die daarop volgden, mogen beschouwd worden als algemene kennis.

'Als BrawnGP niet had bestaan, en zonder Norberts visie op een eigen team, met Michael als sterrijder, zou ons succesverhaal niet hebben bestaan. De verandering in de perceptie van het bestuur van ons project vond eind 2012 en begin 2013 plaats.'

Tijdens het seizoen 2012 kwam Mercedes aankloppen bij Toto Wolff, destijds aandeelhouder van Williams, om Mercedes naar nieuwe successen te leiden. 'Als extern persoon werd mij gevraagd om een vergelijking te maken of de organisatie en de middelen van het Mercedes-team aan hun eigen verwachtingen konden voldoen om het wereldkampioenschap te winnen. Er was een kloof tussen hun verwachtingen en wat er daadwerkelijk mogelijk was. De budgetverhoging vond plaats in 2013.'

Wolff zou uiteindelijk, samen met Niki Lauda, aandeelhouder worden van het team, maar de Oostenrijker geeft toe dat het toenmalig Mercedes-ceo Dieter Zetsche was die alles op alles wou zetten. 'Deze beslissing moest worden genomen, en die beslissing werd genomen door Dieter Zetsche en zijn collega's in het bestuur. In het poker zou je zeggen: "All in!"'

"We hebben dit vertrouwen terugbetaald, niet alleen met het succes op de baan, maar ook met de financiële stimulansen die ermee gepaard gingen. De prijs-prestatieverhouding van onze inzet is vandaag de dag erg goed."

