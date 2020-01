In de tv-quiz 1 Jaar Gratis valt het jaarloon van de best verdienende deelnemer te winnen. Zaterdag staan zestien spelers aan de start maar elke week valt er eentje af. Alberte Coenen (69) en Eva Vanoppen (23) uit Bilzen of Anja Huybrechts (51) uit Ham kunnen de buit naar Limburg halen.