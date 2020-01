Een man uit Californië eist zijn geld terug van Hilton. Hij is razend omdat er in het hotel dat hij voor zijn gezin voor oudejaar had geboekt, een grootschalig swingersfeest plaatsvond. “Er is daar een jacuzzi en er zitten gekken in.”

De vader van vier wilde oudejaar vieren in Sacramento en had een kamer geboekt in het Double Tree Hotel, dat eigendom is van de Hilton-keten. Wat de man echter niet wist, was dat ook Allures het hotel ...