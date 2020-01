Alle partijen in wolvenstory passeren eerst bij minister, pas dan wordt beleid uitgestippeld

Hasselt -

Jan Loos van Welkom Wolf vzw was donderdag de eerste die bij Vlaams Minister van Omgeving Zuhal Demir zijn visie op de wolven in Vlaanderen mocht geven. In de loop van de komende weken passeren ook nog Hubertus Vereniging Vlaanderen, ANB, INBO en andere betrokken partijen. “Pas als we iedereen hebben gezien, laten we weten wat we gaan doen”, zegt Andy Pieters, woordvoerder van de minister.