Bosuil vliegt zich vast in prikkeldraad: roofvogel kan niet worden gered

Hasselt -

De brandweer van Hasselt heeft donderdagochtend niet ver van het centrum van Hasselt een bosuil uit de prikkeldraad gehaald. Medewerkers van het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum in Heusden-Zolder haalde de onfortuinlijke vogel op en brachten hem meteen naar de dierenkliniek. “Maar de verwondingen waren van die aard, dat we niets meer konden doen en de enige optie euthanasie was. Jammer dat we een dier zo moeten afgeven,” zegt Margo Laeremans . Hoe het dier in de prikkeldraad terechtkwam, is onduidelijk. “Maar ga er maar vanuit dat hij achter een muis aanzat en zich zo vast heeft gevlogen. In zijn pogingen om zich te bevrijden, heeft de vogel zich nog vaster in de draad gedraaid. Heel erg.”