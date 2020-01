Vlaams-Brabant wil met klimaatplan CO2-uitstoot tegen 2040 met 80 procent verminderen

De provincie Vlaams-Brabant heeft een klimaatactieprogramma voor 2020-2025 uitgewerkt dat kadert in de ambitie om tegen 2040 de CO2-uitstoot met minstens 80 procent te verminderen in vergelijking met 2011. De vermindering zal jaarlijks worden gemonitored teneinde indien nodig de doelstellingen en acties bij te sturen.

Het actieprogramma omvat acties in alle beleidsdomeinen. Een omslag in het ruimtelijk beleid is volgens de provincie echter het sleutelelement om de klimaatdoelstellingen te halen. In het kader van het ...