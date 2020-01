In Olympia, een stad in de Amerikaanse staat Washington, kwam voormalig voetballer Joshua Phillips een opmerkelijk tafereel tegen. Terwijl hij uitvoer, merkte hij in de verte een boot op die er een beetje vreemd uitzag. Toen hij de boot naderde zag hij dat de boot gekaapt was door twee gigantische zeeleeuwen. Het bootje heeft de zeiltocht van de dieren niet overleefd.