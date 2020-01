Ambitieuze nieuwe Oostenrijkse regering gaat voluit voor het klimaat en lagere belastingen

Het regeerakkoord dat Sebastian Kurz (ÖVP) met de Oostenrijkse Groenen heeft onderhandeld, zet in op ambitieuze klimaatplannen en een lagere inkomstenbelasting. Dat blijkt donderdag uit een ingekorte versie van het regeerakkoord. De twee partijen mikken op een klimaatneutraal Oostenrijk tegen “ten laatste” 2040, en dus tien jaar eerder dan de rest van de Europese Unie. Kurz (33) leidde ook al de vorige regering, met de extreemrechtse FPÖ, tot die in mei vorig jaar ten val kwam over Ibizagate. De nieuwe regering wil “pionier zijn in de bescherming van het klimaat”.