Eindelijk geland: AC Milan verwelkomt Zlatan Ibrahimovic

Het was al officieel sinds 27 december, maar nu is Zlatan Ibrahimovic (38) ook eindelijk geland in Milaan. De gewezen spits van de Rossoneri was een vrije speler sinds hij de deur bij LA Galaxy dichttrok na het einde van het seizoen in de Major League Soccer. Ibrahimovic tekent bij zijn ex-club een contract voor zes maanden, met optie op nog een seizoen extra.