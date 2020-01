Steve Darcis klaar voor laatste rechte lijn: “Pijn nog drie weken verbijten”

Steve Darcis (ATP 157) neemt binnenkort afscheid van het tennis. Vanaf vrijdag (donderdagnacht in België) treedt hij met de Belgische ploeg aan op de ATP Cup in Sydney. Daarna volgt met de Australian Open zijn laatste wapenfeit.

“Ik verwacht niet te veel”, vertelde Darcis in aanloop naar de gloednieuwe ATP Cup, waar hij opent tegen de Moldaviër Alexander Cozbinov (ATP 818). “Ik heb me goed voorbereid om op een mooie manier te kunnen afsluiten. Er rest mij nu nog de ATP Cup en daarna de kwalificaties van de Australian Open. Fysiek voel ik me goed. Mentaal ook. Het wordt uiteraard een beetje speciaal in Melbourne en ik ga er alles aan doen om mij te plaatsen. Ik ben tevreden dat het erop zit want de pijn (aan zijn elleboog, red) is er nog altijd duidelijk. Maar het nog drie weken volhouden zal wel lukken. Ik ben in vorm en we zullen zien wat het geeft.”

Over de ATP Cup, een competitie met 24 landen, is de 35-jarige Darcis alvast positief. “De organisatie heeft veel werk verzet. Er wordt gespeeld in drie verschillende steden. Er worden heel wat middelen ingezet. Ik denk dat het een mooie ervaring zal worden. Hopelijk verloopt alles naar wens. Cozbinov ken ik niet goed. Hij is een speler die in de Verenigde Staten een opleiding heeft genoten. Hij speelt niet slecht, slaat goed op en kan gevaarlijk zijn. Maar het is wel allemaal nieuw voor hem. We spelen in onze groep ook tegen Bulgarije en Groot-Brittannië, die heel goede spelers hebben, maar wij hebben een mooi team en zullen onze kansen tot het uiterste verdedigen.”