Vier bestuurders hebben woensdagvoormiddag in Hasselt positief getest op alcohol én drugs. Een bestuurder werd zelfs tot tweemaal toe aan de kant gezet en werd uiteindelijk naar het politiekantoor gebracht.

De bestuurder trok de aandacht van de politie toen hij zwalpend over de weg reed. Bij een controle testte hij positief op alcohol en drugs. Zijn rijbewijs werd voor enkele uren ingetrokken. Even later ...