Dakar-rally start zondag en trekt voor het eerst naar Azië

Van zondag 5 januari tot en met vrijdag 17 januari wordt in Saoedi-Arabië de 42ste Dakar gereden. De Dakar doet daarmee voor het eerst Azië aan, Saoedi-Arabië is tevens het 30ste land waar de wereldberoemde rally passeert. De start wordt aan de boorden van de Rode Zee in Jeddah gegeven. Eindigen doet de Dakar in Qiddiyah.