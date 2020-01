Sakorn, een 60-jarige man uit Thailand, nam een bad toen hij plots een sissend geluid hoorde. Hij dacht eerst aan een waterlek in de hoek van de badkamer maar toen hij achter de wasmachine keek stond hij plots oog in oog met een Koningscobra. De doodsbange oude man nam een handdoek en riep het huis uit om hulp te zoeken. Reddingswerkers kwamen aan in het huis en konden de slang na 15 minuten vangen. De man kwam er met de schrik van af.