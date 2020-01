Australische premier uitgejouwd bij bezoek aan door bosbranden getroffen dorp

De Australische premier Scott Morrison is donderdag in allerijl vertrokken na een ontmoeting met de bewoners van Cobargo, een dorp in het zuidoosten van New South Wales. Het dorp werd eerder deze week zwaar getroffen door de bosbranden. Op beelden die de ronde doen op sociale media is te zien hoe Morrison de hand van een vrouw grijpt, zodat ze hem toch de hand drukt. Dat melden Australische media. “Rot op”, roepen de kwade bewoners naar Morrison.