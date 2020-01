Wie zag Frederik? Jongeman (21) uit Vilvoorde vermist na nieuwjaarsfeestje

Donderdagochtend heeft de politie een opsporingsbericht verspreid naar de 21-jarige Frederik Vanclooster uit Vilvoorde. De jongeman kwam niet meer thuis na een feest in de Kruitfabriek op Nieuwjaar. Rond 13 uur werd de zoekactie met meer dan 100 vrijwilligers afgerond: “We zijn op punt gekomen dat alles wat te doorzoeken viel op de grond, doorzocht is en dat we best kunnen afronden.” De politie vraagt bedrijven in de buurt om hun camerabeelden na te kijken.

Foto: Federale Politie

Sinds donderdagochtend omstreeks negen uur wordt opnieuw gezocht naar Frederik Vanclooster. De jongeman verdween woensdagochtend na een feestje in de Kruitfabriek. Alain Remue coördineert de actie vanuit het commissariaat in Vilvoorde. Tientallen vrijwilligers, 150 à 200, werden begeleid door de politie en zochten onder meer in het stadspark. Ook gisteren werd daar al gezocht. De vrijwilligers werden opgedeeld in groepjes van vier en focussen op de buurt rond de Kruitfabriek en de woonst van de jongeman. De politie heeft ook een helikopter en twee sonarboten ingezet. Die laatste zoeken op het kanaal.

Alles doorzocht

Rond 13.30 uur sprak Alain Remue de vrijwilligers toe: ‘We zijn op punt gekomen dat alles wat te doorzoeken viel op de grond, doorzocht is en dat we best kunnen afronden. We moeten noodgedwongen meer en meer naar het kanaal kijken. Dat is het worstcasescenario maar helaas is dit realiteit. Ik kan geen garanties geven dat als we hier vanavond stoppen, dat we Frederik terug hebben.” De vele vrijwilligers reageerden erg verslagen op die boodschap.

De politie verspreidde ook een opsporingsbericht. “Op woensdag 1 januari 2020 rond 03u00 werd de 22-jarige Frederik Vanclooster voor het laatst gezien aan de Steenkaai in Vilvoorde. Sindsdien ontbreekt ieder spoor van hem. Frederik is 1m94 en normaal gebouwd. Hij heeft bruin haar en draagt een bril met ronde glazen. Op het moment van de verdwijning droeg hij een bruine fluwelen broek, een blauw geruite hemd, een grijze trui en een donkerblauwe winterjas.”

“Hebt u Frederik Vanclooster nog gezien of weet u waar hij verblijft, neem dan contact op met de speurders op het gratis nummer 0800 30 30 0 of via Child Focus op het nummer 116 000. U kan getuigen via opsporingen@police.belgium.eu.” (RDB)

Foto: Robin De Becker

Foto: Robin De Becker