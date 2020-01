Lady Gaga gezien met nieuwe vriend

De Amerikaanse zangeres Lady Gaga (33) heeft een nieuwe liefde in haar leven. De ‘Shallow’-zangeres kuste op oudejaarsnacht met een mysterieuze man en wandelde later hand in hand uit haar hotel.

Showbizzblad Us Weekly! schrijft dat de blonde zangeres om klokslag middernacht stond te kussen met haar “nieuwe vriend” in het NoMad-restaurant in Las Vegas. Journalist John Katsilometes was op dat moment aanwezig en deelde een video van de kus op Twitter. Hij schrijft erbij dat de mysterieuze, nieuwe vlam van de zangeres Michael heet. Meer informatie is voorlopig nog niet bekend.

Later op de avond werden Lady Gaga, die voluit Stefani Germanotta heet, en Michael nog gesignaleerd toen ze hand in hand hun naar buiten wandelden en samen in een auto stapten. Fans probeerden de aandacht van hun idool in gouden jurk en met roze pruik te trekken, maar de ster liep gefocust naar de wagen zonder hen een blik te gunnen. Volgens ommestaanders had ze een tikkeltje te diep in het glas gekeken.

In 2019 had Lady Gaga drie maanden een relatie met haar geluidsspecialist Dan Horton. De zangeres noemde zichzelf in oktober weer een single lady in haar Instagram Story.